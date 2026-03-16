Réforme des VTC en Côte d’Ivoire : le ministère des Transports ouvre des consultations

Le secteur des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) connaît une croissance rapide en Côte d’Ivoire, mais fait face à des défis majeurs : tarification opaque, rémunération incertaine des chauffeurs et concurrence jugée déloyale avec les taxis traditionnels.

Pour y répondre, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a lancé vendredi 13 mars 2026 une série de consultations avec les principaux acteurs du secteur. La première rencontre a eu lieu avec Yango, l’une des plateformes leaders en Côte d’Ivoire.

Objectif affiché : garantir des tarifs justes pour les usagers tout en améliorant les conditions de travail des chauffeurs. Le ministère a présenté les grandes lignes d’une réforme qui s’articule autour de six axes : plafonnement des commissions des plateformes, instauration d’un tarif plancher pour les chauffeurs, encadrement du surge pricing, transparence des algorithmes de tarification, adaptation des tarifs lors d’événements exceptionnels et création d’un comparateur de prix pour les usagers.

Un comité technique de haut niveau sera mis en place dès avril pour élaborer le nouveau cadre réglementaire. Il réunira administration publique, plateformes VTC, représentants des chauffeurs et associations de consommateurs, avec un délai de trois mois pour finaliser le texte avant son examen par le gouvernement.

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Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du gouvernement pour moderniser la mobilité en Côte d’Ivoire, notamment dans le Grand Abidjan, où embouteillages et transports en commun insuffisants favorisent l’émergence des VTC. La réforme vise à sécuriser le revenu des chauffeurs, à protéger les usagers et à créer un marché régulé et transparent.