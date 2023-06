Recours contre la désignation des membres de la Cour: David Koffi Aza recadre les démocrates

- Publicité-

Le prêtre du fâ devenu acteur politique, David Koffi Aza pour ne pas le nommer n’est pas content des démocrates. Le recours de ces derniers contre les membres désignés pour représenter l’assemblée nationale au sein de la Cour constitutionnelle n’est pas du goût du dignitaire des religions traditionnels.

Le prêtre du fâ, David Koffi Aza s’est prononcé sur le recours déposé par les responsables du parti Les Démocrates pour contester les personnalités choisis par l’Assemblée nationale pour la représenter au sein de la Cour constitutionnelle. C’était sur les antennes de Peace fm.

Selon David Aza, le recours des démocrates est une manière de distraire le peuple. A l’en croire, le choix des représentants de l’Assemblée nationale est une cuisine interne qui doit être débattue là-bas au palais des gouverneurs entre parlementaires.

- Publicité-

« C’est normal que si on ne se retrouve pas quelque part où on aurait pu se retrouver pour influencer, pour détruire, pour calomnier, on est en mesure de crier pour appeler au scandale. Le mode de désignation au niveau de notre Cour Constitutionnelle, ça a été très clair puisque c’est prévu par la loi« , a indiqué le prêtre du fâ.

David Koffi Aza reconnaît que les Démocrates ont le droit de faire une réclamation. Mais pour lui, l’essentiel est que les personnes désignées soient des Béninois. « Mais qu’on ne nous distrait pas parce que nous avons besoin d’évoluer. On a tout le temps entendu ces rhétoriques à chaque fois. Pour moi, c’est normal, ils sont dans leur droit de faire des revendications mais il faut arrêter de nous distraire. Tous ceux qui sont désignés, aucun n’est Burkinabè, aucun n’est français. Ils sont des Béninois et c’est ce qui compte » a-t-il martelé.

Rappelons que les personnalités objets du recours des démocrates ont prêté serment la semaine dernière. Il s’agit de Nicolas Assogba, Michel Adjaka, Mathieu Adjovi et Dandi Gnamou. La décision de la Cour sur ce recours est toujours attendue. Le recours doit être examiné par les conseillers contestés qui ont déjà prêté serment.