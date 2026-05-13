« Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes… », Patrice Talon

Installé en 2016 après sa victoire sur son challenger, l’ancien premier ministre Lionel Zinsou, le président Patrice Talon a bénéficié de deux mandats consécutifs. En conseil des ministres ce mercredi 13 mai 2026, le président de la République a laissé entendre qu’il sort de ces deux mandats épuisé.

Le Président Patrice Talon a tenu ce mercredi 13 mai 2026, son dernier Conseil des ministres en sa qualité de président de la République. Cette séance, qui clôture dix années de gouvernance, a été co-présidée par le président élu, Romuald Wadagni, marquant ainsi une transition républicaine sous le signe de la continuité.

S’exprimant devant son équipe gouvernementale, le chef de l’État a fait savoir que la mission n’a pas été facile. « Les défis étaient énormes, parfois titanesques, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Nous sommes arrivés un peu épuisés », a-t-il reconnu comme s’il faisait son propre bilan à la tête de l’Etat.

Pour le président Patrice Talon, les dix ans de travail acharné et d’abnégation ne sont pas restés sans reconnaissance du peuple béninois qui lui a confié la destinée de ce pays. A le croire, « le peuple béninois a témoigné sa reconnaissance d’une certaine manière« . Le chef de l’Etat fait certainement allusion à la marché de reconnaissance organisée dans plusieurs grandes villes du pays le 1er Mai dernier pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et pour le remercier pour ses actions transformatrices à la tête du pays.

Il faut souligner que le bilan de cette décennie reste marqué par une transformation structurelle du pays. Il est unanimement admis qu’en matière d’infrastructures, le Bénin a réalisé des avancées notables. Toutefois, ce tableau flatteur sur le plan des réalisations physiques reste nuancé par des critiques persistantes de la classe politique et de la société civile concernant la gouvernance politique et sociale du régime.