Bénin: Bernard Gbénou, nouveau chef d’arrondissement de Golo-Djigbé

Le nom du nouveau chef d’arrondissement est connu. ​Après deux mois d’incertitude, le choix du Bloc Républicain a été officialisé ce mercredi par le préfet de l’Atlantique.

​Le suspense a enfin pris fin à Golo-Djigbé, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi . Bernard Gbénou, élu du Bloc Républicain (BR), a été officiellement désigné Chef d’Arrondissement (CA).

​C’est Jean-Claude Codjia, préfet du département de l’Atlantique, qui a porté la nouvelle lors d’une séance d’information tenue en présence des membres du Conseil communal. Cette décision vient clore un chapitre d’incertitude administrative qui durait depuis le 7 mars dernier. À l’époque, Golo-Djigbé était resté le seul arrondissement de la commune dont la tête de l’exécutif local n’avait pas encore été installée.

​Le préfet a tenu à rassurer l’assistance sur la « régularité et la légalité » du processus ayant conduit à ce choix. Il a d’ailleurs exhorté le nouveau promu à s’approprier immédiatement les dispositions de la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale. Selon l’autorité préfectorale, ce corpus juridique doit désormais constituer le « principal référentiel d’action » du nouveau chef d’arrondissement.

​Une succession sous le signe de la continuité

​Bernard Gbénou succède à une figure politique majeure de la localité, Jeanne Assoclé. Membre de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), appelée à d’autres fonctions.

​Dans sa toute première déclaration à la presse, Bernard Gbénou a exprimé sa profonde gratitude envers sa formation politique pour la confiance placée en lui. Loin des clivages, il a immédiatement lancé un vibrant appel à « l’unité et à la cohésion des fils et filles de Golo-Djigbé ».

​Affirmant sa volonté d’inscrire son mandat sous le signe de la « gouvernance participative », il a été accueilli favorablement par une population fortement mobilisée dans l’enceinte de l’Hôtel de ville. Son installation officielle, prévue ce mercredi après-midi, est placée sous la houlette du maire de la commune, Nathanaël Koty.