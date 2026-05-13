Guy Marius Sagna dénonce un « business honteux » sur les visas américains

Le député sénégalais Guy Marius Sagna a dénoncé publiquement le système des visas américains après que 74% des demandes introduites par des ressortissants sénégalais auraient été rejetées par les États-Unis en 2025, selon des statistiques relayées dans une publication sur les réseaux sociaux . Le parlementaire a qualifié ce système de « business du visa » au détriment des citoyens africains . Il a appelé les autorités sénégalaises et les autres États africains à « réagir » face à ce qu’il décrit comme un problème d’équité .

Dans sa publication, Guy Marius Sagna a reconnu la souveraineté des États-Unis dans la définition de leurs conditions d’entrée sur leur territoire . Il a toutefois estimé que les coûts engagés par les demandeurs africains, souvent non remboursés en cas de refus, posent un problème d’équité . Le député a également dénoncé des « traitements humiliants » subis par certains demandeurs lors des procédures consulaires .

Sur le plan des propositions, Guy Marius Sagna a suggéré deux mesures concrètes : exiger la restitution d’une partie des frais versés en cas de rejet, et appliquer le principe de réciprocité envers les pays concernés . « Nous allons continuer à interpeller le gouvernement », a-t-il conclu dans son message . La source des statistiques citées — le taux de 74% de refus — n’a pas été précisée dans sa publication.

Un positionnement récurrent sur la question des visas

Guy Marius Sagna avait déjà pris position sur la question des visas en mars 2025, en réclamant l’application stricte du principe de réciprocité en matière de visas et de cartes de séjour pour les ressortissants européens au Sénégal. En mai 2025, il avait dénoncé ce qu’il appelait une « mafia des rendez-vous » dans les consulats espagnols et européens. En septembre 2025, il avait mis en cause l’ambassade de France à Dakar en affirmant recevoir quotidiennement des plaintes de citoyens victimes de refus ou de lenteurs dans le traitement des demandes de visa.

Cette sortie sur les visas américains s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre pays africains et administrations consulaires occidentales. En juin 2025, le Premier ministre sénégalais de l’époque avait lui-même essuyé un refus de visa américain, une affaire qui avait suscité des réactions politiques au Sénégal.