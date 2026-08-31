« Recherche appartement ou maison » : M6 relance l’émission sans Stéphane Plaza le 3 septembre

« Recherche appartement ou maison » fait son retour sur M6 le jeudi 3 septembre 2026 à 21h10, sans Stéphane Plaza. L’animateur historique du programme, qu’il a porté pendant près de vingt ans, a été écarté par la chaîne après sa condamnation, en février 2025, à douze mois de prison avec sursis pour violences conjugales.

M6 a choisi de relancer le concept avec une nouvelle équipe. Les agents immobiliers Thibault Chanel et Sandra Viricel, déjà présents dans les précédentes saisons, reprennent du service, aux côtés de deux nouvelles recrues : Camille Duquennoy, 33 ans, et Étienne Claude, déjà connu du public pour avoir figuré dans « Chasseurs d’appart ».

Les tournages de cette nouvelle saison ont repris en mars, après un an et demi d’absence du programme des grilles de M6. Interrogé par Télé-Loisirs, Thibault Chanel affirme que le départ de Stéphane Plaza n’a jamais été un sujet tabou en interne : « Que ce soit la chaîne ou la production, tout le monde était vraiment heureux de retrouver ce programme avec tout ce qu’il véhicule d’humain », confie-t-il.

La marque « Recherche appartement ou maison » n’a pas été abandonnée pour autant. « Je crois que la grande réussite de ce retour, c’est que le concept est le même, le nom est le même parce que c’est aujourd’hui une marque pour la chaîne », ajoute Thibault Chanel.

Un format repensé, sans voix off

Le format du programme a été retravaillé dans son ensemble. Une nouvelle séquence d’ouverture réunit désormais les trois agents pour évoquer ensemble les cas du jour, une interaction absente des précédentes versions. Autre nouveauté : les téléphones portables font leur entrée à l’écran, pour filmer les appels aux témoins ou la gestion d’imprévus, de même que les négociations avec les artisans, jusqu’ici coupées au montage.

La voix off, élément caractéristique du programme depuis sa création, a disparu : ce sont désormais les agents eux-mêmes qui racontent leur histoire à la première personne. « On a remis le métier au cœur de l’émission, avec tout ce qu’il a d’humain, d’accompagnement et de conseil », explique Thibault Chanel.

Le réseau d’agences Plaza fragilisé

L’éviction de Stéphane Plaza de l’antenne s’accompagne d’un recul de son réseau d’agences immobilières, qui porte son nom : il est passé de 630 enseignes en 2024 à 113 en 2026. M6, qui détenait 51 % du capital de cette activité, s’en est désengagée le 2 juillet 2026, réinvestissant dans une enseigne concurrente.

Malgré cette pause prolongée, la production affirme ne pas avoir manqué de candidats pour la nouvelle saison. « Ils ont été nombreux à avoir frappé à notre porte », indique Thibault Chanel.