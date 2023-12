Rebecca Welch va devenir la première femme à arbitrer un match de Premier League

-Publicité-

La Premier League anglaise a nommé Rebecca Welch comme première femme arbitre. Le Professional Game Match Officials Limited l’a annoncé jeudi via le site Web de la ligue.

Son premier match officiel en tant qu’arbitre central sera celui de Fulham contre Burnley le samedi 23 décembre. Rebecca Welch, originaire de Washington, s’est lancé dans une carrière d’arbitre en 2010 alors qu’il travaillait au National Health Service. Elle a ensuite quitté le service pour se consacrer à son rôle d’arbitre à temps plein.

En 2021, elle est devenue la première femme à être nommée pour arbitrer un match de l’EFL lorsqu’elle a pris en charge le match de Ligue 2 entre Harrogate Town et Port Vale. Au cours de sa carrière, elle a également arbitré des matchs de haut niveau dans la Super League féminine, alors qu’elle était arbitre pour les finales de la FA Cup féminine 2017 et 2020 au stade de Wembley.

En décembre 2020, elle a été ajoutée à la liste d’élite des officiels de match internationaux de la FIFA, avant de prendre en charge les matches du Championnat d’Europe féminin de l’UEFA 2022 et de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023. Welch a été la première femme à arbitrer des matchs du troisième tour du Championnat et de la FA Cup, et le mois dernier, elle est devenue la première femme à agir en tant que quatrième arbitre dans un match de Premier League lorsqu’elle faisait partie de l’équipe officiante pour le match entre Fulham et Manchester United.