Real vs Francfort: présentation et compos probables de la Supercoupe d’Europe

Le Real Madrid et l’Eintracht Francfort s’affrontent ce mercredi (20h, GMT+1) au Stade olympique d’Helsinki en Supercoupe de l’UEFA 2022. Découvrez la présentation et les compos probables de ce choc.

Vainqueur de la C1, le Real Madrid affronte l’Eintracht Francfort ce mercredi, vainqueur de l’UEFA Europa League, lors de la traditionnelle Supercoupe d’Europe. Il s’agit de la première rencontre en compétition entre les deux équipes depuis la sensationnelle finale de la Coupe d’Europe 1960, lorsque les Merengues remportaient la compétition pour la cinquième fois consécutive, battant Francfort 7-3 à Hampden Park, à Glasgow.

Le Real favori

Cette fois-ci encore, l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti part naturellement avec la faveur des pronostics, après leur magnifique parcours lors de la dernière édition de C1. En effet, les coéquipiers de Karim Benzema sont sortis premiers de leur groupe devant l’Inter, avant d’affronter le PSG en huitième. Dos au mur après la défaite (0-1) au match aller, le Real va trouver les ressources devant son public pour remonter le score (3-1). Un scénario de remontée qui va se répéter en quarts contre Chelsea (3-1, 2-3) et contre Manchester City en demi (3-4, 3-1), avec le doublé inoubliable de Rodrygo en toute fin de match.

Finalement, les Merengues ont remporté le trophée contre Liverpool après leur victoire (1-0) au stade de France. Un parcours qui force le respect et qui laisse entrevoir une victoire maîtrisée contre Francfort, même si Ancelotti se méfie des allemands: “L’an dernier, l’Eintracht a réalisé quelque chose de spécial car ils ne faisaient pas partie des favoris. Ils ont livré de grands matches, s’imposant face à Barcelone au Camp Nou en proposant un football basé sur les contre-attaques. C’est une équipe qui va vraiment nous poser des problèmes. Grâce aux forces des deux équipes, ce sera un très bon match.”

Francfort peut créer la surprise

C’est sans doute l’équipe surprise de cette Supercoupe d’Europe. Alors qu’il n’était même pas parmi les outsiders, le club allemand a réussi à remporter la Ligue Europa, au terme d’un parcours éblouissant. Premier de sa poule avec 3 victoires et 3 nuls, Francfort a battu le Bétis Séville en huitième de finale (2-3 après l’aller et le retour), avant d’éliminer le FC Barcelone en quarts grâce à une victoire (3-2) au Camp Nou. Les hommes d’Oliver Glasner se sont ensuite défaits de West Ham dans le dernier carré, pour s’imposer en finale aux tirs au but contre Rangers.

“Nous avons tous très hâte de les affronter. Je ne vois pas cela comme un face à face avec Carlo Ancelotti mais plutôt avec le Real Madrid, l’un des clubs les plus illustres de l’Histoire du football. Nous voulons nous préparer afin d’avoir toutes les chances de remporter le match”, a déclaré le coach du club allemand en conférence de presse. Le Real Madrid est prévenu.

Compos Probables

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti devrait ramener son 4-3-3 aligné lors de la finale en C1 contre Liverpool. Thibaut Courtois serait évidemment dans les cages, tandis que Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy devraient former la ligne défensive. Devant eux, l’indéboulonnable trio formé par Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, débuterait la rencontre au milieu de terrain. En attaque, Karim Benzema devrait être entouré de Vinicius Junior à sa gauche, et de l’Uruguayen Federico Valverde sur l’aile droite.

De son côté, l’Eintracht devrait aligner Kevin Trapp dans les buts et Touré, Tuta et N’Dicka en défense. Knauff, Sow, Rode, Kostić, Kamada et Götze constitueraient le reste de la formation, alors que Santos Borré prendrait seul la pointe de l’attaque.