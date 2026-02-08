Real Sociedad nomme Pellegrino Matarazzo entraîneur

Pellegrino Matarazzo redonne de la respiration à une Real Sociedad longtemps malmenée en début de saison. Depuis sa prise de fonctions, l’entraîneur américain a insufflé une dynamique nouvelle : après huit journées, l’équipe reste invaincue (cinq succès et trois nuls).

La période précédente avait été chaotique sur le banc. Après le départ d’Imanol Alguacil à l’issue de la saison 2024-2025, la direction avait porté son choix sur Sergio Francisco, mais l’alchimie n’a pas fonctionné. En raison de résultats décevants et d’un manque de régularité, Francisco a été remercié le 14 décembre 2025, laissant le club basque en recherche de repères.

Pour assurer l’intérim, Ion Ansotegi a assumé la responsabilité de l’équipe le temps de trouver un remplaçant, jusqu’à l’annonce officielle de Matarazzo le 21 décembre. Peu familier du public espagnol, le technicien dispose pourtant d’une expérience notable en Allemagne, où il a entraîné Stuttgart puis Hoffenheim entre 2019 et 2025, prônant un football intense et organisé, en phase avec l’identité de la Real.

Une remise en route rapide et probante

Depuis son arrivée à la fin de 2025, les Basques ont retrouvé de la constance. La série d’invincibilité sous sa houlette comprend des résultats marquants : match nul 1-1 face à l’Atlético Madrid, victoire 2-1 contre Getafe et un succès retentissant 2-1 face au FC Barcelone, considéré comme l’un des rendez-vous clés de cette période.

La compétition nationale à élimination directe n’a pas été négligée : la Real a sorti Osasuna après un 2-2 qui s’est conclu aux tirs au but, prouvant du caractère dans les moments décisifs. En championnat, les victoires 3-1 contre le Celta Vigo, 3-2 face au Deportivo Alavés et 3-1 contre Elche témoignent d’une attaque retrouvée, tandis que le derby contre l’Athletic Bilbao s’est terminé sur un partage des points (1-1).

Le collectif semble avoir recouvré ses repères, avec une identité de jeu plus lisible et des résultats en hausse. Les performances récentes laissent entrevoir une phase de stabilisation du projet sportif, portée par un contrôle plus net du jeu et une efficacité accrue devant le but.