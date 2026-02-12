Real Sociedad bat l’Athletic Bilbao en quart de finale de la Coupe du Roi

La Real Sociedad a infligé un sérieux revers à son voisin basque en remportant la première manche des quarts de finale de la Coupe du Roi. Les Txuri-Urdin sont repartis de San Mamés avec un succès 1-0, ce qui leur donne un avantage avant la confrontation retour prévue à Anoeta en mars.

La Real Sociedad a infligé un sérieux revers à son voisin basque en remportant la première manche des quarts de finale de la Coupe du Roi. Les Txuri-Urdin sont repartis de San Mamés avec un succès 1-0, ce qui leur donne un avantage avant la confrontation retour prévue à Anoeta en mars.

La partie, assez serrée, a été dominée par de légères velléités de la Real, qui a su convertir sa supériorité en un seul but décisif. La délivrance est survenue à la 62e minute lorsque Benat Turrientes a trouvé le chemin des filets après une passe bien synchronisée de Gonçalo Guedes. L’action, rapide et tranchante, a coupé l’élan bilbain devant leur public.

De son côté, l’Athletic Bilbao a multiplié les tentatives, notamment en fin de match, mais a buté sur une arrière-garde bien organisée. Malgré quelques opportunités, l’équipe dirigée par Ernesto Valverde n’a pas réussi à remettre les compteurs à zéro.

La suite à Anoeta

Ce succès à l’extérieur place la Real dans une posture confortable pour la qualification. Le match retour, qui se déroulera à Anoeta, s’annonce animé et chargé en suspense, les Basques de Bilbao ayant l’obligation de marquer pour relancer la double confrontation.

Pour la Real Sociedad, il s’agit désormais de conserver cette mince avance tout en poursuivant un plan de jeu solide; pour l’Athletic, la mission sera de trouver des solutions offensives pour inverser la tendance devant son public.