Real Madrid: Zidane réagit à l’arrivée de Jude Bellingham

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré que la nouvelle recrue du club, Jude Bellingham, est prête à jouer pour le géant de la Liga, alors que l’international anglais a débarqué cet été chez les Merengues.

Jude Bellingham a franchi un nouveau cap dans sa jeune carrière. L’international anglais a débarqué cet été chez les Madrilènes, en provenance du Borussia Dortmund. Longtemps désiré par les Merengues, le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 6 saisons avec les vice-champions d’Espagne, soit jusqu’en 2029. Une opération qui aura coûté 103 millions d’euros à la Casa Blanca.

En attendant de faire ses preuves (sur le terrain), Bellingham a déjà lui, pris ses quartiers à Madrid. L’ancien des BVB a a décidé de porter l’emblématique numéro 5, porté notamment par un certain Zinedine Zidane durant cinq saisons, entre 2001 et 2006. Un choix validé par l’ex-international tricolore qui voit la nouvelle recrue madrilène réussir au Real.

«Bellingham est un joueur important, d’avenir : il est prêt à jouer au Real Madrid. Et puis, le numéro, c’est sympa (comme clin d’oeil). On s’est rencontrés avec Bellingham lors de la finale entre le Real Madrid et Liverpool. J’espère qu’il va faire une belle carrière», a déclaré le champion du monde 1998 à propos de l’international anglais dans un entretien accordé à Téléfoot.

Il ne reste plus qu’à espérer que Bellingham donne raison à Zidane. L’ancien capitaine des Bleus avait déjà prédit un grand destin à Hazard et Jovic. La suite, on la connait tous….

