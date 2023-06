Real Madrid: Xabi Alonso pour remplacer Carlo Ancelotti?

Selon la presse allemande, le Real Madrid prévoit de faire de Xabi Alonso, qui a signé l’été dernier sur le banc du Bayer Leverkusen, le successeur de Carlo Ancelotti, qui devrait quitter les Madrilènes en 2024 pour la Seleção au Brésil.

C’est un secret de polichinelle que Carlo Ancelotti sera le sélectionneur du Brésil en 2024. Adoubé au pays du Samba avec un choix qui fait majoritairement l’unanimité, le technicien italien devrait s’envoler pour le continent américain à la fin de la saison prochaine. D’après la presse brésilienne, il aurait déjà un accord de principe avec la Confédération brésilienne de football pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil.

Et déjà, le Real Madrid prépare sa succession. Si plusieurs techniciens dont Zinedine Zidane, sans club depuis son départ de la Casa Blanca à l’été 2021, sont annoncés, la presse allemande voit un tout autre candidat à la succession de « Carlotto ». En effet, selon le quotidien Bild, l’entraineur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, est le favori pour prendre les rênes des Merengues après le départ d’Ancelotti dans un an.

- Publicité-

Ancien madridista, l’ex-milieu de terrain a joué cinq saisons au Real, entre 2009 et 2014, et a remporté la Ligue des champions lors de sa dernière année au club sous les ordres d’un certain… Carlo Ancelotti. Entraineur du Bayer depuis l’été dernier, le technicien espagnol a réalisé une excellente saison avec son club, qui a fini sixième en Bundesliga et en demi-finale en Ligue Europa.

L’ancien de la Roja qui ne cache pas ses envies de conduire les destinées du club madrilène voudrait au moins passer deux ans sur le banc du Bayer Leverkusen pour faire ses armes avant de s’asseoir sur le banc d’une équipe de haut niveau. Le timing est donc parfait!

Articles similaires