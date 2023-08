Real Madrid: « Vinicius m’agace un peu… », Carlo Ancelotti

-Publicité-

En conférence de presse, ce samedi soir, après la victoire du Real Madrid contre Alméria (3-1), l’entraîneur Carlo Ancelotti a confié que Vinicius Jr l’agaçait parfois par ses prises de risques.

Ce samedi soir, le Real Madrid a enchaîné une deuxième victoire de rang en Liga. En déplacement sur le terrain d’Almeria, pour le compte de la deuxième journée du championnat espagnol, les Merengue se sont imposés sur le score de 3-1, grâce un doublé de Jude Bellingham et une réalisation de Vinicius Jr. Après la rencontre, l’entraîneur des madrilènes Carlo Ancelotti a analysé la performance des siens.

« Almeria nous a surpris sur la première contre-attaque qu’ils ont faite. Aurait-on pu mieux défendre ? Oui, mais c’était un contre parfait et ils ont marqué. Ils ont de la qualité. Nous n’avons pas perdu notre calme et nous avons été mobiles. Le fait qu’il n’y ait pas de position fixe et que Vinícius, Rodrygo et Bellingham se déplacent met l’adversaire mal à l’aise. », a déclaré le technicien italien, relayé par Real France.

Interrogé ensuite sur son secteur offensif, Carlo Ancelotti a profité de l’occasion pour faire une petite confidence sur le leader de son attaque: Vinicius Jr.

« Ils (Vinicius et Rodrygo) se débrouillent bien. Leur mobilité nous permet de nous créer des occasions. Espérons qu’ils continueront comme ça. Nous aurons des matches où il y aura moins d’occasions. Le banc est bien couvert avec Joselu, un joueur avec un profil différent et qui amène de la présence dans la surface. Vinicius m’agace un peu parfois, je trouve qu’il prend trop de risques. Mais l’équilibre reste bon grâce à la qualité qu’il a… », a expliqué l’ancien entraîneur du PSG.

