Real Madrid: Vinicius Jr se prononce sur son avenir

Alors que les spéculations autour d’un éventuel départ de Vinicius Jr se multiplient, l’ailier brésilien a tenu à clarifier sa situation.

Courtisé par des clubs d’Arabie saoudite, prêts à débourser une somme astronomique pour s’attacher ses services, la star du Real Madrid assure vouloir rester dans la capitale espagnole. L’intérêt saoudien pour Vinicius est bien réel. Selon The Sun, les responsables du football saoudien auraient approché ses cibles dès décembre.

Un contrat de 200 millions d’euros par an sur cinq ans aurait été mis sur la table, avec la volonté de payer sa clause libératoire d’un milliard d’euros. Face à cette pression, le Real Madrid a réagi en proposant une prolongation de contrat, que Vinicius aurait dans un premier temps refusée, alimentant ainsi les rumeurs de départ.

Mais l’attaquant madrilène a tenu à rassurer les supporters. Avant la victoire 2-1 du Real Madrid contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions, il s’est exprimé sur son avenir. « Je suis très serein car j’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère pouvoir le renouveler le plus vite possible, car je suis heureux ici. Tout le monde m’aime et me veut beaucoup. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit qu’ici », a-t-il confié.

Avec ces déclarations, Vinicius Jr semble bien décidé à continuer son aventure avec les Merengues, malgré les offres mirobolantes venues du Golfe. Une bonne nouvelle pour les supporters madrilènes, qui voient en lui l’un des piliers du club pour les années à venir.