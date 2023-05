Real Madrid: Vinicius Jr, meilleur jeune dribbleur du monde selon le CIES

-Publicité-

Dans sa 420e lettre hebdomadaire, publiée ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a établi le classement des meilleurs jeunes dribbleurs du monde. Le prodige du Real Madrid, Vinicius Jr vient tout en haut.

Cette saison, Vinicius Junior est sans aucun doute le leader offensif du Real Madrid. Intenable depuis le début de l’exercice qui tire vers sa fin, le prodige brésilien totalise déjà 22 buts et 20 passes décisives sur l’aile gauche. Mais ce n’est pas son amélioration dans le dernier geste qui impressionne le plus. En effet, l’ailier gauche est surtout reconnu pour sa qualité de dribble exceptionnelle. D’ailleurs selon le CIES, Vinicius Jr est le meilleur jeune dribbleur du monde au cours des 365 derniers jours.

Le classement de l’Observatoire du football se base sur les dribbles réussis mais aussi sur la qualité des rivaux. Et seuls les joueurs “n’ayant pas encore fêté 23 ans et avec au moins 1500 minutes de jeu sont inclus« . “L’ailier brésilien du Real Madrid Vinícius Júnior est en tête de liste avec un dribble réussi toutes les 15 minutes et 32 secondes et un taux de réussite de 50.3% dans des matchs très relevés”, indique le CIES.

“Des joueurs évoluant dans 35 ligues différentes se trouvent dans le top 100, avec la Liga espagnole à la première place (11 représentants), un de plus que la Premier League anglaise et la Primera División argentine. Né le 23 décembre 2004, Facundo Buonanotte de Brighton & Hove Albion est le plus jeune joueur du top 100, suivi par le Brésilien Angelo Gabriel (né à peine deux jours plus tôt) et l’Israélien de RB Salzbourg, Oscar Gloukh”, ajoute l’Observatoire du football.

Le top 10

