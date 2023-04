Real Madrid: Valverde sous la menace de grosses sanctions

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, risque de très lourdes sanctions, après avoir agressé un joueur de Villarreal samedi dernier.

Federico Valverde est au cœur de la tempête depuis samedi dernier. En effet, après la défaite du Real Madrid contre Villarreal (2-3) en Liga, le milieu madrilène a frappé son adversaire Alex Baena, dans la zone des bus. Selon les explications fournies par Mundo Deportivo, lors de la dernière rencontre de Coupe du Roi entre les deux clubs, Baena aurait dit à Valverde : «pleure maintenant que ton fils ne va pas naître.». Ce dernier a ainsi régalé ses comptes en frappant le joueur de Villarreal sur la joue en lui lançant «répète moi ce que tu m’as dit sur mon fils.».

Une affaire qui défraie la chronique en Espagne depuis le weekend. Sans surprise, Banea a dénoncé Valverde à la police avant de porter plainte. Et cette affaire risque de coûter très cher à l’international Uruguayen. En effet, selon Sport, Valverde risque une grosse sanction qui ne sera pas liée à un nombre de matchs de suspension, mais plutôt à une période de disqualification, qui serait donc de quelques semaines à plusieurs mois. Il pourrait aussi écoper d’une grosse amende. En plus, le joueur polyvalent uruguayen devrait également faire face à la sanction que va lui infliger la justice espagnole.

Autant dire que Federico Valverde est dans de gros pétrins. Et le Real Madrid pourrait également être privé du joueur pendant un long moment. Une possible grosse perte à venir pour la Casa Blanca, quand on sait l’importance que le joueur a dans le système de jeu de Carlo Ancelotti. En attendant que cette affaire ne livre son verdict, Valverde s’est présenté normalement à l’entraînement des Merengues ce lundi matin, accueilli par une folle de supporter venue pour le soutenir.