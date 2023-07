Real Madrid: un indésirable d’Ancelotti quitte le club en prêt

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce samedi, le Real Madrid a officialisé le départ en prêt de Jésus Vallejo pour Grenade. Le défenseur avait déjà été prêté au club de Liga en 2020.

Le Real Madrid a annoncé officiellement le prêt de Jesus Vallejo à Grenade pour la troisième fois consécutive, poursuivant ainsi une relation de prêt bien établie entre les deux clubs. Après un premier prêt hivernal lors de la saison 2020, suivi d’un second en août de la même année, le défenseur central espagnol retourne à Grenade pour la saison à venir. Le club dirigé par Florentino Perez a annoncé la nouvelle ce samedi via un communiqué sur son site.

«Le Real Madrid et Grenade se sont mis d’accord sur le prêt du joueur Jesús Vallejo pour cette saison, jusqu’au 30 juin 2024», est-il écrit dans la publication du deuxième de la dernière édition de la Liga. Pour rappel, L’Espagnol de 26 ans est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec la Casa Blanca.

En rejoignant Grenade, Jesus Vallejo aura l’occasion de prouver son talent et de s’affirmer en tant que défenseur central de premier plan. Les deux prêts précédents ont déjà été bénéfiques pour lui, lui permettant de gagner en expérience et en maturité sur le terrain. Ses performances solides sous les couleurs de Grenade ont été remarquées par les observateurs du football, et il espère désormais poursuivre sa progression lors de cette troisième saison de prêt.

De son côté, le Real Madrid continue de dégraisser son effectif après les départs, au début du mercato, de Karim Benzema, Marco Asensio ou encore Eden Hazard. Dans le même temps, le club Merengue a enregistré plusieurs arrivées de choix avec Jude Belligham, Brahim Diaz, et la surprise Arda Güler qui impressionne déjà à Madrid.

