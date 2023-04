Real Madrid: un forfait de dernière minute contre Gérone

- Publicité-

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé que Thibaut Courtois ne sera pas disponible pour affronter Gérone ce mardi soir dans le cadre de la 31e journée de Liga. Le gardien belge est malade.

Ce mardi, le Real Madrid se rend en Catalogne pour affronter Gérone lors de la 31ème journée du championnat espagnol. Une victoire permettrait aux Merengue de consolider leur place de dauphin du FC Barcelone et de garder une bonne distance sur l’Atletico Madrid (3e). A quelques heures du coup d’envoi de ce duel, les Madrilènes ont annoncé une très mauvaise nouvelle. En effet, dans un communiqué sur son site officiel, la Casa Blanca a officialisé le forfait de Thibaut Courtois pour cette rencontre.

“Thibaut Courtois ne jouera pas le match de la 31e journée de Liga entre Gérone et le Real Madrid (19h30 CET). Le gardien de but est sorti à la dernière minute en raison d’une gastro-entérite et ne voyagera pas avec l’équipe. Mario de Luis a été appelé à sa place”, a écrit le champion d’Espagne en titre. C’est le septième match de championnat que l’ancien gardien de Chelsea va manquer cette saison. Toutefois, sa présence ne devrait pas être compromise pour la double confrontation en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City.

Pour rappel, Carlo Ancelotti était déjà privé de Karim Benzema et Eduardo Camavinga, tous blessés, pour ce déplacement. Le technicien italien devrait donc aligner un onze totalement remanié contre les Catalans. Lunin devrait ainsi prendre place dans les cages, tandis que Nacho occuperait le flanc gauche de la défense, propriété de Camavinga ces dernières semaines. Enfin, Rodrygo devrait prendre la place de KB9 à la pointe de l’attaque.