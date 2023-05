Real Madrid: Toni Kroos serein avant le choc contre Man City

-Publicité-

A la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, ce mardi à 20h (GMT+1), Toni Kroos s’est présenté en conférence de presse. Et le milieu de terrain allemand à toute confiance en son équipe.

C’est le gros choc de ces demi-finales de la Ligue des champions. Le Real Madrid et Manchester City s’affrontent à nouveau dans le dernier carré de la C1, dans une rencontre qui s’annonce une nouvelle fois explosive. A la veille, de la manche aller de ce duel palpitant, qui se déroulera au Santiago Bernabeu, le métronome du milieu du terrain madrilène Toni Kroos s’est présenté en conférence de presse, pour répondre aux questions des journalistes. L’ancien international allemand a notamment donné les clés du match pour son équipe.

« Bien jouer, marquer des buts et être bon en défense. Contre une équipe qui marque 3 ou 4 buts par match, c’est important. Nous avons joué de nombreux matchs de ce type et j’ai confiance en notre expérience. J’espère que tout se passera bien« , a-t-il déclaré, relayé par Real France, avant de revenir sur son repositionnement devant la défense. « Je me sens à l’aise. Jouer en 8 ou en 6, c’est différent. Certains duels peuvent être réglés par ceux qui jouent derrière. En tant que 6, il faut être un peu plus engagé dans les duels. Si vous le faites là, vous devez penser un peu plus à ce qu’il faut faire si vous perdez le ballon.«

Interrogé sur le fait que le Real Madrid est sous-estimé en Angleterre, Toni Kroos a assuré que l’équipe est plus motivée que jamais. « C’était la même chose il y a un an, personne ne s’attendait à ce que nous gagnions. Et nous l’avons fait. J’ai vu les paroles de Rooney, mais d’autres avaient aussi dit la même chose. Cela ne nous affecte pas et ne nous motive pas plus, c’est impossible d’être plus motivé« , a-t-il ajouté. Si Manchester City part favori pour ce choc, les joueurs madrilènes, comme à leur habitude aborde ce match avec la plus grande sérénité.

