Real Madrid: Toni Kroos scelle son avenir

Annoncé en partance pour la retraite en fin de saison, le milieu de terrain allemand Toni Kroos a annoncé ce mardi soir qu’il allait prolonger son contrat avec le Real Madrid.

Arrivé en juillet 2014 au Real Madrid, en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos arrive en fin de contrat en juin prochain. Pendant longtemps, le milieu de terrain allemand a entretenu le flou sur son avenir, laissant la presse espagnole sortir toutes sortes de rumeurs. D’ailleurs, selon les dernières informations des médias locaux, l’ancien joueur de la Nationalmannschaft avait décidé de prolonger son bail avec les Merengue. Ce mardi soir, après la victoire des siens contre Chelsea (2-0) en quarts de finale retour de la Ligue des champions, Kroos a confirmé cette tendance.

“Tout est sur la bonne voie. Ce sera communiqué quand le club le souhaitera. Cette relation que j’ai avec le club au fil des années, c’était évident… On a déjà été discuté de ce sujet depuis un certain temps. Il y avait une confiance absolue des deux côtés”, a indiqué l’ancien joueur du Bayern Munich au micro de Prime Video Germany. Il reste à déterminer qui sera officialisé en premier parmi Toni Kroos, Karim Benzema et Luka Modrić, qui seront tous libres à la fin de la saison.

Pour rappel, le Real Madrid s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mardi soir, après sa nouvelle victoire contre Chelsea. Au score cumulé, les Merengues ont infligé un 4-0 aux Blues. Toni Kroos a été une nouvelle fois exceptionnel lors de cette double confrontation, en évoluant devant la défense et en régulant le jeu comme il sait si bien le faire. Dans le dernier carré, la Casa Blanca sera opposée au Bayern Munich ou à Manchester City.

