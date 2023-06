Real Madrid: Toni Kroos donne les raisons de sa prolongation

Après avoir prolongé son contrat avec le Real Madrid pour une saison supplémentaire jusqu’en juin 2024, Toni Kroos a décidé de partager en détail les raisons de cette décision lors de son podcast « Einfach mal luppen ».

Arrivé en juillet 2014 au Real Madrid, Toni Kroos prolongé son bail d’une année, soit jusqu’en 2024, avec la Casa Blanca le mercredi dernier. Après avoir entretenu le suspense pendant plusieurs mois, l’allemand a finalement décidé de poursuivre son aventure à Madrid. Dans son podcast « Einfach mal luppen », le “Sniper” a donné les raisons de son choix.

« Je pense que c’était la bonne chose à faire. En fait, je voudrais féliciter le club pour la manière dont il a géré toute cette affaire. Je pense qu’une fois de plus, les événements se sont déroulés d’une manière tout à fait digne de ce lien qui m’unit au club, de part et d’autre. J’ai joué mon rôle en disant dès le début et toujours très clairement : « Je ne pars plus d’ici. Je ne sais pas si je veux jouer une année de plus ou non, mais je ne pars pas d’ici« , a-t-il d’abord déclaré, relayé par Real France.

Il poursuit: « J’ai toujours la motivation, je me sens bien, je suis en bonne santé et j’ai le sentiment que je peux encore apporter quelque chose à l’équipe de manière réaliste. Je ne voulais pas non plus prendre une décision en octobre, parce qu’une saison est longue et que l’usure se fait parfois sentir dans la phase finale. Aujourd’hui, je peux encore dire que j’ai le sentiment d’être important. J’ai toujours dit qu’il était essentiel pour moi de terminer à un haut niveau et de ne pas m’éterniser pendant trois années supplémentaires.«

Interrogé sur ses ambitions dans le futur avec le club, Kroos a assuré qu’il a toujours la même envie de gagner qu’il y a 15 ans. « En regardant les matchs à élimination directe ces derniers mois, je peux dire que l’ambition est toujours là. J’aimerais continuer à jouer ce genre de matchs. Nous verrons si ça fonctionne encore. Mais j’ai toujours la même envie qu’il y a 15 ans de gagner ces matches et ces titres. Je ne suis pas du tout fatigué. Cela m’énerve toujours de perdre des matchs. C’est important aussi, que le sentiment soit toujours là. Et j’aime toujours le football, c’est ce que j’aime”, explique-t-il.

