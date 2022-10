Real Madrid: Thibaut Courtois se lâche après la défaite contre Leipzig

Titulaire dans les cages du Real Madrid ce mardi, Thibaut Courtois n’a pu empêcher la défaite des siens (3-2) contre Leipzig en Ligue des champions. Après la rencontre, le portier belge a jugé la performance de l’équipe.

Le Real Madrid n’est plus invaincu cette saison. Les Merengues ont perdu leur premier match depuis le début du nouvel exercice ce mardi, lors de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de Leipzig, la Casa Blanca s’est inclinée sur le score de 3-2. Une mésaventure loin d’être fatale pour les Merengues, toujours premiers de leur poule.

Titulaire dans les buts du Real Madrid, Thibaut Courtois n’a pas mâché ses mots, au moment d’analyser la prestation collective de son équipe.

« Aujourd’hui, nous n’étions pas bons du tout. Nous sommes arrivés endormis, je pense que nous avons manqué de beaucoup de choses, de beaucoup d’intensité (…) Si quelqu’un est fatigué et ne peut pas faire plus, alors il ne peut pas, mais en tant que gardien de but, j’ai trouvé que nous avons perdu beaucoup de duels et ce n’est pas normal. Ce n’est pas normal de prendre deux buts sur deux corners, c’est quelque chose que nous devons corriger. Le coach (Carlo Ancelotti) nous avait déjà prévenus et j’avais peur de ça, on n’était pas dans le match, on a perdu des duels et c’est dû à un manque d’intensité« , a déclaré le géant belge dans des propos rapportés par Real France.

Thibaut Courtois a toutefois assuré que ce dont l’équipe a besoin maintenant, c’est du « repos » avant de reprendre le dimanche prochain contre Girona pour affronter le match « d’une manière différente ». Pour rappel, le Real Madrid est toujours invaincu dans le championnat espagnol.