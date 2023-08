Real Madrid: Thibaut Courtois réagit à sa terrible blessure

Victime d’une déchirure à l’un des ligaments croisés du genou gauche lors d’une séance d’entrainement ce jeudi, Thibaut Courtois sera out pour plusieurs mois. Sur les réseaux sociaux, le gardien de but belge a réagi à cette grosse tuile.

La saison 2023-2024 n’a pas encore commencé qu’elle est déjà probablement terminée pour Thibaut Courtois. Le gardien de but du Real Madrid souffre d’une blessure ligamentaire. Présent à l’entrainement de ce jeudi à Valdebebas, le gardien de but belge a été victime d’une déchirure à l’un des ligaments croisés du genou gauche. Une vilaine tuile qui va clouer le Diable Rouge au lit pendant plusieurs mois.

Alors qu’une opération est prévue dans les prochains jours pour le portier merengue, ce dernier devrait manquer plus de 9 mois de compétition et être forfait pratiquement toute la saison selon les informations de Besoccer qui cite des sources médicales.

Un gros coup dur donc pour le joueur de 31 ans qui ne se laisse cependant pas abattre par sa situation. Dans un post sur son compte Instagram, le Belge a rassuré ses fans qu’il reviendra plus fort.

« On ne s’attend jamais à vivre une telle chose, mais il faut maintenant l’accepter et tout faire pour la surmonter et revenir encore plus fort. Merci à tous pour votre énergie, votre amour et vos encouragements, je peux vous assurer que cela me motive à me rétablir le plus vite possible« , a écrit Courtois en légende d’une photo où il est apparu allonger avec son pied gauche plâtré.

Si le Real Madrid a confirmé la blessure de son gardien de but dans un communiqué sur ses réseaux sociaux, le club espagnol n’a cependant pas précisé la durée d’indisponibilité du Diable belge. Mais le Madrilène ne devrait pas refouler les pelouses avant le mois d’avril, dans le meilleur des cas.

