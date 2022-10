Real Madrid: Thibaut Courtois de retour à l’entraînement

Absent des terrains depuis plusieurs semaines, en raison de problème au dos, le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, a repris ce vendredi l’entraînement collectif à Valdebebas.

Bonne nouvelle pour le Real Madrid. Le club madrilène peut compter sur les services de Thibaut Courtois pour les prochains rendez-vous des Merengues, notamment le déplacement sur la pelouse du FC Séville, ce dimanche, et le choc contre le RB Leipzig en Ligue des champions, la semaine prochaine

Victime d’une douleur au dos (une sciatique) lors de la trêve internationale de septembre dernier, le portier belge a retrouvé le chemin des pelouses. Le Diable Rouge a repris ce vendredi l’entraînement collectif au centre Valdebebas. Le Belge a commencé la séance par un travail spécifique de gardien de but aux côtés des autres gardiens, répondant avec intensité aux demandes de l’entraîneur Luis Llopis.

Ensuite, avec les joueurs de champ, ils ont clôturé la préparation du match contre Séville par un travail tactique et des matchs à effectif réduit, qui constituaient le dernier test pour le joueur de 30 ans. Avec le Real Madrid, Courtois n’a pas joué depuis plus d’un mois, le 18 septembre, date à laquelle il a débuté le derby madrilène contre l’Atlético de Madrid au Metropolitano. En son absence, c’est le second gardien de la Casa Blanca, Lunin, qui tenait la boutique. A noter que Dani Ceballos, blessé au muscle du biceps fémoral droit et Mariano Diaz, victime d’une gêne physique, sont toujours en phase de rétablissement.