Real Madrid: sous le coup d’une grosse suspension en Liga, Carlo Ancelotti sort du silence

Après ses critiques contre l’arbitrage du match face à Gérone le weekend dernier, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti risque jusqu’à quatre matchs de suspension. Lors d’une conférence de presse ce mardi, le technicien italien s’est montré serein.

Dimanche dernier, le Real Madrid était tenu en échec au Santiago Bernabeu par Gérone (1-1), lors de la douzième journée de Liga. Une rencontre au cours de laquelle les Madrilènes se sont dits lésés par plusieurs décisions arbitrales. D’abord, le juge du match accordait un penalty très généreux aux visiteurs, pour une main peu évidente de Marco Asensio, avant de refuser le but de la victoire à Rodrygo pour une faute sur le gardien.

Évidemment après la rencontre, l’entraîneur des Merengues Carlo Ancelotti était en colère. «Je n’aime pas parler des arbitres mais je le ferai aujourd’hui. Ce n’était pas un penalty. C’était clair. Le ballon a touché la poitrine d’Asensio», a tout d’abord déclaré l’italien en conférence de presse, avant de surenchérir. «Asensio n’a jamais touché le ballon avec son bras. Ils l’ont inventé (…) Le but de Rodrygo ? Je ne peux pas en parler pour être honnête. Il y a des règles. Mais le penalty n’a jamais été un penalty», a-t-il expliqué.

Des déclarations qui peuvent lui valoir jusqu’à 4 matchs de suspension. Interrogé sur cette possible sanction, l’ancien entraîneur du PSG et d’Everton s’est montré très serein. « Je n’ai jamais manqué de respect à un arbitre. Je respecte tout le monde, mais on ne peut pas me suspendre pour ça. Après, si ce sont 4 matchs, j’en ai fait 1200, si je ne suis pas là pendant 4 matchs, ça ne va pas ruiner les statistiques. Pour moi, il n’y avait pas penalty. S’ils ont changé la règle, alors je ne sais pas« , a soufflé le coach de la Maison Blanche ce mardi devant les médias, avant la rencontre de Ligue des champions contre le Celtic.

Pour rappel, la saison dernière, José Luis Gayà avait déjà reçu une suspension de 4 matchs pour un cas similaire, lorsqu’il avait critiqué l’arbitrage du match Valence – Osasuna en avril. De son côté, le Real Madrid est prêt à aller devant les instances supérieures pour défendre son entraîneur.