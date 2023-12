Real Madrid : rupture des ligaments croisés et fin de saison pour Alaba

-Publicité-

La poisse ne quitte pas le Real Madrid cette saison. Après avoir perdu Thibaut Courtois et Eder Militao pour une rupture des ligaments croisés, le club espagnol a vu son défenseur David Alaba contracté la même blessure ce dimanche, lors de la victoire contre Villarreal (4-1).

En effet, à la suite d’une action pour s’emparer du ballon aux dépens d’un adversaire, David Alaba a chuté violemment au sol, en manifestant une douleur intense. Les examens médicaux réalisés post-match ont malheureusement validé la terrible nouvelle.

«Après les examens effectués sur notre joueur David Alaba, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours», est-il écrit dans le communiqué officiel du Real Madrid, publié quelques minutes après la fin du match dimanche soir.

Parte médico de Alaba.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2023

Carlo Ancelotti abasourdit

Une grave blessure qui prive David Alaba du reste de la saison. Un terrible coup dur pour le joueur mais également pour son entraîneur Carlo Ancelotti. D’ailleurs, en conférence de presse d’après-match, le technicien italien ne s’en revenait pas. “Nous sommes très tristes… Un autre joueur tombe et je n’avais jamais eu 3 joueurs qui se font les croisés en l’espace de 4 mois. C’est incroyable.”, lâche l’ancien coach du PSG.

Il apporte toutefois son soutien à Alaba, comme le reste de l’équipe: “On ne peut rien faire à part ce qu’on a fait jusqu’à maintenant : le supporter. L’équipe le fait bien, elle se fait et joue bien parce que l’engagement est extraordinaire. C’est la seule manière de faire face aux blessures. Quant au mercato… On va voir ces prochains jours si on peut faire quelque chose.«

Selon les dernières rumeurs, avec cette nouvelle absence en défense, le club madrilène prévoit désormais de recruter à ce poste lors du mercato de janvier.