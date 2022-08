Real Madrid: Rodrygo « veux être titulaire »

Face aux médias après la victoire du Real Madrid contre l’Eintracht Francfort ce mercredi en Supercoupe d’Europe, Rodrygo a confié son désir de faire partie du onze titulaire de Carlo Ancelotti.

Auteur d’une fin de saison (2021/2022) époustouflante, avec un but importantissime contre Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des Champions et d’un doublé mémorable contre Manchester City en demi-finale retour, Rodrygo n’a pourtant toujours pas convaincu son entraîneur Carlo Ancelotti de lui confier une place de titulaire au sein de son effectif. Le technicien italien lui préfère Fede Valverde sur l’aile droite de l’attaque madrilène.

Face aux médias ce mercredi, après le match contre Francfort en Supercoupe d’Europe, le jeune brésilien a exprimé son désir d’intégrer le onze de départ de la Casa Blanca. « Je sais que je peux aider beaucoup, jouer plus, pas seulement quand on perd ou qu’on doit remonter. Je veux être titulaire et je travaille pour ça. Si je joue de mon mieux, j’ai tout ce dont j’ai besoin pour y arriver« , a lancé l’international Auriverde, conscient qu’il doit encore fournir beaucoup d’efforts pour atteindre son objectif.

Rodrygo a profité de l’occasion pour rendre hommage aux joueurs plus expérimentés de l’effectif, comme Kroos, Modric ou encore Karim Benzema. « Chaque jour, nous sommes plus unis, nous apprenons beaucoup d’eux. Ils nous donnent une énorme confiance« , a conclu l’ancien attaquant de Santos. Le Real Madrid débutera sa saison en Liga le dimanche prochain, sur la pelouse d’Almeria. S’il est peu probable que le brésilien soit titulaire, il devrait bénéficier tout de même de ses premières minutes en championnat.