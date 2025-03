Real Madrid: Rodrygo parle de sa relation spéciale avec Luka Modric

-Publicité-

L’attaquant du Real Madrid, Rodrygo, a évoqué sa relation privilégiée avec son coéquipier Luka Modric, soulignant le rôle majeur qui joue le milieu de terrain croate dans son développement.

Dans des propos relayés par Madrid Universal et l’UEFA, l’international brésilien a expliqué à quel point Modric l’a aidé à progresser, sur et en dehors du terrain. Leur relation est si forte qu’ils se surnomment mutuellement « papa et fils », un clin d’œil à leur écart d’âge.

« Nous avons toujours eu une très bonne relation et le plus drôle, c’est qu’il a le même âge que mon père. Donc, il m’appelle fils et je l’appelle papa», a déclaré l’attaquant madrilène.

Rodrygo a également confié son admiration pour Modric. « Je suis un grand fan de lui en tant que joueur et en tant que personne. Il m’aide tous les jours », a-t-il ajouté.

La star auriverde a également raconté une anecdote marquante lors d’un match de Ligue des champions contre Chelsea: « Il m’a dit que lorsque j’aurais le ballon, je devrais attaquer l’espace, qu’il allait me trouver. »

Une saison solide pour Rodrygo

Rodrygo réalise une saison convaincante sous les couleurs du Real Madrid, avec 13 buts et 8 passes décisives en 39 apparitions. Arrivé en 2019 en provenance de Santos , il est devenu un élément clé de l’effectif de Carlo Ancelotti.