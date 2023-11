Real Madrid: « Personne n’oubliera notre 14e Ligue des Champions », Ancelotti à Gerard Piqué

-Publicité-

En conférence de presse mercredi soir après la victoire du Real Madrid face à Braga (3-0) en Ligue des champions, l’entraineur Carlo Ancelotti a sèchement répondu à Gérard Piqué et ses propos sur la dernière C1 remportée par les Madrilènes.

Au micro de la chaine espagnole ‘RAC1’ en début de semaine, Gérard Piqué a taclé le Real Madrid et sa 14è Ligue des champions remportée il y a deux ans. Un sacre miraculeusement décroché selon l’ancien défenseur du Barça. « Ils seront bien là en Ligue des champions au moment décisif. Mais la dernière Ligue des champions qu’ils ont remportée était un miracle, et on ne s’en souviendra pas», a balancé le Catalan.

Une sortie qui n’a pas tardé à faire réagir le camp merengue. En conférence de presse mercredi soir, après la victoire écrasante des siens face à Braga (3-0) en quatrième journée de phase de poule, l’entraineur Carlo Ancelotti a répondu aux propos de l’ex-Blaugrana.

« Piqué vit dans son propre monde. Il a dit que personne ne se souviendra de la 14e (rires). Aucun Madridista n’oubliera jamais la 14ème Ligue des Champions« , a déclaré le technicien italien face aux journalistes. Pour rappel, lors de la Ligue des champions 2022, le Real Madrid avait renversé le PSG en huitième de finale, Chelsea en quart de finale et Manchester City en demi-finale, avec des remontadas spectaculaires, avant de battre Liverpool en finale.

