Real Madrid – Osasuna: « Ça peut être ma dernière finale », Ancelotti

En conférence de presse ce vendredi, avant la finale de la Coupe du Roi contre Osasuna, Carlo Ancelotti a laissé entendre que ça pouvait être sa dernière finale.

Le Real Madrid entame le moment le plus important de sa saison. Premier acte, ce samedi (20h, GMT) avec la finale de la Coupe du Roi face à Osasuna. Une victoire permettrait aux Merengue de décrocher ce qui sera peut-être leur seul titre de cet exercice. Hier vendredi, à la veille de ce match très important, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti présenté face à la presse.

« C’est toujours un grand enthousiasme que de jouer une finale. Personnellement, je pense toujours que ça peut être la dernière. J’ai commencé à me le dire en 2003, ce n’était pas le cas… Et je me le dis à nouveau maintenant. Il faut en profiter car tu ne sais jamais quand sera la dernière. C’est un match spécial que nous allons jouer grâce à notre mérite« , a-t-il expliqué, relayé par Real France.

Le Mister a également profité de l’occasion pour se prononcer sur la titularisation ou non de son maître à jouer Luka Modric pour cette finale. Le croate revient tout juste de blessure. « Bien… nous avons le doute. Il s’est entraîné sans problème hier, l’idée est que ça soit aussi le cas aujourd’hui. S’il se sent à l’aise, il jouera. Les sensations étaient très bonnes hier et on verra après ce que ça donne« , a-t-il expliqué.

