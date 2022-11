Real Madrid: «On n’a pas eu le Ballon d’Or », Carlo Ancelotti réagit à la victoire face à Cadix

En conférence de presse jeudi soir, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur la courte victoire du Real Madrid face à Cadix (2-1) en Liga. Et le technicien italien s’est montré très heureux du résultat de la rencontre.

Pour son dernier match avant la longue trêve internationale consacrée à la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), le Real Madrid recevait Cadix au Santiago Bernabeu. Un match disputé jeudi soir, comptant pour la quatorzième journée de Liga.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 14 Verona 0 : 1 Juventus La Liga 2022-2023 Journée 14 Rayo Vallecano 0 : 0 Celta Vigo La Liga 2022-2023 Journée 14 Valencia 3 : 0 Real Betis Serie A 2022-2023 Journée 14 Lazio 1 : 0 MON La Liga 2022-2023 Journée 14 Real Madrid 2 : 1 Cadiz < >

Et les Madrilènes l’ont remporté 2-1 grâce à des buts d’Eder Militao et Toni Kroos. Mais la victoire des merengues a pris du temps à se dessiner avec des locaux qui ont souffert surtout en seconde période, pas aidés par l’arbitre de la partie qui a fermé les yeux sur plusieurs fautes de l’équipe adverse.

Alors ce résultat difficilement acquis fait des heureux dans le camp madrilène à commencer par Carlo Ancelotti. En conférence de presse d’après-match, le technicien italien n’a pas boudé sa joie face aux micros espagnols. Pour lui, ses hommes ont mérité cette victoire gagnée sans le meilleur buteur du Real, Karim Benzema, forfait une nouvelle fois.

« La pause va nous faire du bien. On y arrive vraiment juste, mais on a atteint nos objectifs. Et maintenant, on va se reposer. On a 35 points en Liga, ça peut paraître beaucoup, c’est plus que l’année dernière, tout en sachant qu’on n’a pas eu le Ballon d’Or [Karim Benzema] avec nous pendant de nombreux matches, qui avait marqué 50 buts la saison passée. C’est un bon début de saison, mais on arrive un peu fatigué à cette pause », a confié Ancelotti.

Avant d’analyser le match: « C’est normal d’avoir souffert contre une équipe comme cela, surtout quand tu as le ballon du 3-0, que tu le rates, et qu’ils te mettent un but derrière… La souffrance est normale dans ces cas-là, c’est une souffrance normale d’une équipe qui a très bien joué pendant 60 minutes, puis qui s’est un peu arrêté de jouer dans le final ».

Au classement, les Merengues reviennent donc à deux points du FC Barcelone et se relancent en championnat, tandis que Cadix reste 19e.