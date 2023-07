Real Madrid: « Nous avons déjà le remplaçant de Benzema », Ancelotti

-Publicité-

En conférence de presse, ce jeudi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué plusieurs sujets dont certains liés au mercato. Le technicien italien a notamment confié que son club avait déjà le remplaçant de Karim Benzema, en réponse à une question sur une possible arrivée de Mbappé cet été.

Le Real Madrid a rallié les États Unis mercredi dernier, dans le cadre de sa tournée estivale de présaison. Le groupe a été complété jeudi par l’arrivée de plusieurs internationaux, notamment Vinicius Jr, Rodrygo ou encore David Alaba. Avec désormais l’ensemble de ses joueurs à disposition, l’entraîneur Carlo Ancelotti peut se concentrer sur la préparation des prochains matchs amicaux, dont un clasico contre le FC Barcelone.

Ce jeudi, le Mister, a donné son premier point presse de la saison. «Nous nous sommes toujours sentis bien ici (aux États-Unis). C’est un endroit agréable, on peut bien s’entraîner, on a des matchs importants où on peut voir où en est l’équipe. Tous les joueurs sont revenus en bon état. Nous sommes confiants et ravis de bien commencer la saison», a-t-il expliqué, relayé par Footmercato. Il a ensuite été questionné sur le marché des transferts et les nouvelles recrues.

Les recrues et Mbappé

« Je suis très heureux des joueurs qui sont arrivés, ils vont nous aider et apporter de la qualité à l’effectif. Fran Garcia va très bien occuper le côté gauche où nous avons eu des problèmes l’an passé. Joselu peut nous apporter un peu plus dans le jeu aérien, au point de penalty. Arda Güler est très talentueux, il est très jeune, je pense que le public va apprécier ce joueur. Jude Bellingham est un grand milieu avec des qualités que nous n’avons pas dans l’effectif. Il se projette très bien vers l’avant sans ballon. L’effectif s’est amélioré.», confie Ancelotti.

Le technicien italien a également confirmé qu’il allait essayer un nouveau système, comme l’annonce la presse espagnole depuis des semaines: «je veux essayer quelque chose de nouveau dans ce début de saison. Nous allons voir comment cela se passe, et si ça ne se passe pas bien, nous avons toujours l’ancien système qui nous a tant apporté dans le passé.» Le 4-4-2 est notamment travaillé par les joueurs madrilènes à l’entraînement.

Pour finir, Ancelotti a été interrogé sur les rumeurs sur Kylian Mbappé. Si le Mister a refusé de parler des joueurs d’une autre équipe, il a assuré que le club n’avait pas besoin de recruter un autre attaquant pour remplacer Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite cet été. « Je n’ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Je peux parler du nombre de nouveaux joueurs que nous avons : Bellingham, Fran García, Arda Güler. Brahim aussi, qui revient très bien de son expérience milanaise. C’est un joueur plus fort et plus complet. Je peux également parler de la qualité de Modric, Vinicius ou Rodrygo. Parler de qui n’est pas là ne me semble pas juste.« , lance-t-il.

Puis, quand un journaliste lui a demandé si KM7 peut être le remplaçant naturel de KB9, le coach madrilène a été cash: «Nous l’avons déjà (le remplaçant de Benzema, ndlr). Ça peut être Joselu ou on peut jouer avec un autre système». Il a été ensuite demandé au Mister si Madrid pouvait tenir une saison avec un seul vrai n°9. «Oui oui. C’est vrai qu’on a toujours eu Karim, même s’il n’était pas un pur neuf, mais le système peut s’adapter aux caractéristiques des joueurs. Un joueur qui est arrivé peut beaucoup apporter sur le plan offensif, à l’image de Bellingham», ajoute t-il.

