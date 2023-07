Real Madrid – Milan: un commentateur victime d’un malaise en plein direct (vidéo)

En marge de la rencontre amicale entre le Real Madrid et le Milan AC, dans la nuit de dimanche, un journaliste présent sur le bord de la pelouse a été victime d’un malaise occasionnant une lourde chute.

En effet, Shaka Hislop, l’ancien gardien de but trinidadien, qui a joué pour West Ham et Portsmouth au début des années 2000, totalisant 250 apparitions en Premier League, s’est effondré en direct alors qu’il intervenait pour la chaîne ESPN. Cela s’est produit lorsqu’il répondait à une question posée par son collègue Dan Thomas. Ce dernier a immédiatement appelé le personnel médical pour porter secours à Shaka Hislop, et la chaîne de sport a aussitôt interrompu son programme pour une pause publicitaire.

Former Premier League goalkeeper Shaka Hislop faints live ON AIR before Milan-Real Madrid friendly



READ MORE: https://t.co/FKN0zoQLPt pic.twitter.com/hHIOoPiUYy — Mail Sport (@MailSport) July 24, 2023

Cette situation a suscité l’inquiétude des téléspectateurs concernant l’état de santé de l’ancien gardien des Hammers. Dan Thomas a tout de même rapidement donné des nouvelles rassurantes sur Twitter, en affirmant que Shaka était conscient et qu’il était pris en charge par les médecins. Après l’incident, le commentateur Adrian Healey a informé en direct que Shaka Hislop était « rétabli », comme l’a rapporté le Daily Mail.

- Publicité-

Concernant la rencontre amicale qui opposait le Real Madrid à l’AC Milan, elle s’est soldée par une victoire renversante des Espagnols sur le score de 3-2. Bousculés et menés par deux buts d’écart en première période, les protégés de Carlo Ancelotti ont pu compter sur un doublé de Federico Valverde et un but de Vinicius, lors du second acte, pour valider leur succès.

Articles similaires