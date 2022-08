Real Madrid: mauvaise nouvelle pour Ancelotti avant d’affronter Almeria

Selon les informations de Marca, l’attaquant du Real Madrid Rodrygo Goes ne disputera pas le premier match de la saison en Liga contre Almeria dimanche, à cause de problèmes physiques.

Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe le mercredi dernier contre l’Eintracht Francfort (2-0), le Real Madrid va débuter sa nouvelle saison en Liga ce dimanche sur la pelouse d’Almeria. Et pour cette rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti devra se passer de Rodrygo Goes. L’international brésilien n’a pas commencé la séance d’entraînement de ce samedi matin avec le groupe et sera, sauf surprise, écarté de la liste des convoqués, selon Marca.

Selon des sources venant du club madrilène, l’absence de l’attaquant est due à des raisons physiques, plus précisément à une gêne musculaire à la jambe droite. Carlo Ancelotti sera donc privé de son joker de luxe en attaque. Toutefois, l’Auriverde sera le seul absent pour cette rencontre, puisque le technicien italien aura à sa disposition tout le reste de son groupe.

Champion d’Espagne en titre, le Real Madrid ne devra pas rater cette première sortie contre Almeria, s’il veut conserver son titre. Car, cet été, le FC Barcelone s’est fortement renforcé avec notamment la venue de Robert Lewandowski et semble même être favori pour la victoire finale en championnat. Les coéquipiers de Karim Benzema devront donc, à tout prix, gagner ce match, pour lancer au mieux la nouvelle saison et faire le plein de confiance.