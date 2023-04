Real Madrid-Manchester City: Kevin de Bruyne lance les hostilités pour la demi-finale de C1

- Publicité-

Tombeur du Bayern Munich en quart de finale (3-0, 1-1), Manchester City défiera le Real Madrid en mai prochain, en demi-finale de la Ligue des champions. Un choc qu’a hâte de disputer Kevin de Bruyne.

En quête de son premier sacre en Ligue des champions, Manchester City a encore fait ce mercredi soir un nouveau pas vers son objectif. Les Cityzens se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi. Opposés au Bayern Munich en quart de finale, les Skyblues ont cartonné leurs adversaires à l’aller (3-0) avant de contraindre les Allemands au match nul (1-1) ce soir. Un résultat qui suffit aux Anglais qui vont disputer leur troisième demi-finale consécutive dans ce tournoi.

Et pour cette étape, les poulains de Pep Guardiola vont croiser les crampons avec le Real Madrid. Un duel qui s’annonce électrique entre les deux adversaires de la demi-finale de la saison dernière, remportée par les Madrilènes, vainqueurs de la compétition. Face à la presse en zone mixte, Kevin de Bruyne a réagi à cette affiche qui fait déjà saliver la planète foot. Et le meneur de jeu de Manchester City s’est dit impatient d’en découdre avec leurs bourreaux de la précédente édition.

- Publicité-

« C’est toujours dur de venir ici (à Munich, ndlr). On a marqué un beau but et le match était presque fini, après c’est dommage qu’ils aient marqué. Le principal est la qualification. Le Bayern, c’est la classe, une très bonne équipe avec des grands joueurs. Le Real Madrid est la meilleure équipe de ces dix dernières années, c’est chouette de jouer ces matchs« , a lancé le Belge au micro de Canal+. Rendez-vous le 9 ou 10 mai pour la confrontation aller.