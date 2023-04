Real Madrid-Manchester City: Bernardo Silva prévient les Madrilènes

-Publicité-

Le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, s’est projeté sur la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Et le Portugais a assuré que les siens sont déterminés à dépasser cette étape.

C’est sans doute la grosse affiche de ces demi-finales de la Ligue des champions. Manchester City et Le Real Madrid vont se frotter les crampons en mai prochain dans une double confrontation qui s’annonce déjà électrique. Un remake de la demi-finale de la saison précédente, remportés par les Madrilènes (3-4, 3-1) qui ont par la suite décroché le titre.

Mais pour Bernardo Silva, les siens ne subiront pas la même désillusion. Les hommes de Pep Guardiola ont mûri, a d’ailleurs prévenu la star lusitanienne. « En Ligue des Champions, il faut apprendre des erreurs du passé. Avant, on pensait qu’il fallait dominer le match pendant 90 minutes et contrôler le dernier tiers du terrain. Maintenant, on comprend que ce n’est pas le cas« , a expliqué l’ailier portugais au micro de BT Sport.

« Quand vous jouez le Bayern Munich, le PSG, le Real Madrid, Barcelone, Liverpool ou n’importe quel cador, vous devez accepter de défendre et rester solide sur certaines séquences. Il faut travailler dur pour ne pas donner d’occasions faciles à l’adversaire. On travaille là-dessus aujourd’hui, parce qu’on a vécu des soirées frustrantes à cause de ça par le passé« , a-t-il ajouté. Rendez-vous le 9 ou 10 mai pour la confrontation aller.

