Real Madrid-Man City: Luka Modric fixé

En conférence de presse ce lundi, avant le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, l’entraineur madrilene Carlo Ancelotti a confirmé la présence de Luka Modric pour le choc. Blessé il y a deux semaines, le joueur débutera la rencontre au Bernabeu.

Le Real Madrid pourra compter sur la présence de Luka Modric ce mardi lors de la réception de Manchester City pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. Le joueur croate, qui s’était blessé aux ischio-jambiers le 25 avril dernier contre Gérone, a fait son retour sur le terrain ce week-end face à Osasuna lors de la finale de la Coupe du Roi, jouant huit petites minutes.

Sa participation au choc contre les Skyblues était encore incertaine, mais le doute a été levé par son entraîneur Carlo Ancelotti ce lundi en conférence de presse. « Quand Modric va bien, il joue. Actuellement il va bien et demain il jouera« , a expliqué le technicien italien. Interrogé quelques minutes plus tard sur qui formera l’entrejeu du Real Madrid, l’ancien coach du PSG et d’Everton a glissé avec un sourire: « Ce sera Modric et deux autres joueurs.«

Après le duel époustouflant de la saison passée, remportée par le Real, Carlo Ancelotti s’attend à un affrontement plus compliqué cette fois-ci. « On sait que le match décisif sera le retour alors on espère prendre un petit avantage mardi soir. C’est à dire un résultat positif, mais aussi être bien dans le match, ne pas trop souffrir…« , a-t-il déclaré.

