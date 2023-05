Real Madrid – Man City: les compos probables du choc

-Publicité-

Découvrez les compos probables du choc entre le Real Madrid et Manchester City, ce mardi au Santiago Bernabeu, comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des champions.

Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mardi, à l’occasion des demi-finales de la Ligue des champions. Si les Merengue rêvent de leur 15e titre dans la plus grande des compétition européenne, de leur côté, les Cityzens courent toujours après leur premier sacre. Pour de nombreux observateurs, cette année sera la bonne avec les protégés de Pep Guardiola qui semblent inarrêtables cette saison. Toutefois, il faudra se méfier de la Casa Blanca, qui a déjà prouvé sa capacité à dompter n’importe quelle équipe.

Pour cette confrontation, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti devra faire avec plusieurs absents, notamment son cadre en défense Eder Militão, suspendu, et du blessé de longue date Ferland Mendy. Dani Ceballos manque également à l’appel. L’italien devra donc opter pour un système classique, avec Courtois dans les buts, protégé par la paire David Alaba et Antonio Rüdiger. Sur les côtés de la défense, on retrouvera sans doute Camavinga et Dani Carvajal. Au milieu du terrain, le trio Kroos-Modric-Valverde sera aligné, tandis que l’attaque sera composée de Vinicius Junior, Karim Benzema et Rodrygo, l’homme du moment à Madrid.

En face, Guardiola aura son groupe au grand complet, à l’exception de Nathan Aké. Ederson défendra les buts de Manchester City, avec Akanji, Dias et Walker qui auront la lourde tâche de neutraliser le trio offensif madrilène. John Stones sera présent devant la défense, dans ce nouveau rôle assigné par Guardiola. Rodri et Gündoğan compléteront le milieu de terrain. Pour finir, Grealish, Kevin de Bruyne et Bernardo Silva soutiendront le monstre Erling Haaland en attaque.

Les compos probables

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga – Kroos, Modric, Valverde – Vinicius Jr, Benzema, Rodrygo

Manchester City: Ederson – Akanji, Dias, Walker – Stones, Rodri, Gundogan – Grealish, de Bruyne, Silva – Haaland

