Real Madrid-Man City: Guardiola évoque le danger Vinicius Jr

En conférence de presse ce lundi, à la veille du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a admis qu’il lui fallait un plan, anti Vinicius Jr.

Ce mardi soir, Manchester City se déplace sur la pelouse du Real Madrid lors de la première manche des demi-finales de la Ligue des Champions. A la recherche de leur premier sacre de la compétition, les hommes de Pep Guardiola, après l’échec subi l’année dernière à la même étape, devront ramener un bon résultat du Santiago Bernabeu. Et pour y arriver, la défense mancunienne devra trouver le moyen de stopper le prodige madrilène Vinicius Jr.

Intenable cette saison, le brésilien a inscrit 10 buts et a délivré 9 passes décisives en Liga, ainsi que 6 buts en 10 matches de C1. Pep Guardiola ne se cache pas, son équipe a un plan pour stopper Vini. Il a affirmé en conférence de presse ce lundi que Manchester City «va lui porter une attention particulière. Nous faisons la même chose contre Mohamed Salah, Sadio Mané et avec toutes les équipes… Nous ne sommes pas naïfs. Il y a aussi Karim Benzema, Rodrygo… et ce que j’ai le plus aimé, c’est leur capacité à jouer en association, ils ne brûlent pas le ballon. Ils jouent ensemble et c’est difficile de leur prendre le ballon», a-t-il d’abord expliqué, devant la presse.

L’entraîneur catalan a tout de même fait les éloges de l’Auriverde. «Vinicius Jr. est un joueur qui vous fait mal à chaque fois qu’il entre en contact avec vous. Il sait le faire beaucoup de fois dans un match. Il a beaucoup d’expérience, car ces joueurs ont connu des situations similaires. C’est une bonne nouvelle que nous soyons face à lui», a ajouté Guardiola. Pour rappel, l’entraîneur du Real Madrid a déclaré hier en conférence de presse ne pas avoir de plan anti Haaland, le danger numéro un des Cityzens.

