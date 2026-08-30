Real Madrid – Malaga : sur quelle chaîne TV suivre le match en direct ?

Le Real Madrid reçoit Malaga ce dimanche 30 août à 17h00 (heure espagnole), soit 16h00 à Cotonou, au stade Santiago-Bernabéu, pour la troisième journée du championnat d’Espagne de football. Après deux victoires en autant de matchs, les Merengues veulent poursuivre leur début de saison parfait devant leur public, face à un promu malaguène toujours à la recherche de sa première victoire.

Le Real Madrid a débuté sa saison de Liga par une victoire 2-1 face à l’Espanyol Barcelone, avant de dominer largement la Real Sociedad 4-1, un succès marqué par un triplé de l’attaquant français Kylian Mbappé, de nouveau attendu face à Malaga.

Malaga, de son côté, reste sans victoire après deux journées : le club a été battu 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid, avant de concéder un match nul 1-1 à domicile face au Deportivo La Corogne. L’équipe andalouse fait son retour en Liga après une promotion obtenue à l’issue de la saison dernière.

Les supporters souhaitant suivre la rencontre pourront la regarder en direct sur Canal+ Sport et New World Sport pour l’Afrique, ainsi que sur beIN Sports en France. En Espagne, le match sera diffusé sur DAZN et Disney+.