Real Madrid: Luka Modric vers un départ

Selon les informations de Footmercato ce mardi, la tendance serait à un départ de Luka Modric du Real Madrid en fin de saison.

Débarqué au Real Madrid en 2014, Luka Modric continue d’être un élément majeur au sein de l’effectif de la Casa Blanca. Et à 37 ans, le Croate ne compte pas encore quitter le club espagnol et estime qu’il fera tout pour rester s’il a encore la possibilité d’aider. Cependant, la prolongation de contrat fait sujet de discussion à Madrid. «Modric fera ce qu’il a à faire. Il discute avec le club et il prendra la bonne décision. Sa prolongation n’est un problème pour personne», expliquait de façon évasive l’entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse récemment.

Et alors que le doute continue de régner autour de l’avenir de Luka Modric au Real Madrid, Footmercato nous apprend ce mardi que la tendance serait à un départ du Croate. Toujours selon la même source, le Real Madrid ne proposera une prolongation au Ballon d’Or 2018 que s’il estime que son numéro 10 peut toujours contribuer à l’équipe. Dans le cas contraire, le club ne le retiendra pas et on tend vers cette option. Selon Footmercato, Luka Modric aurait même déjà une destination préférentielle en cas de départ.

En effet, le club saoudien d’Al Nassr, où évolue actuellement Cristiano Ronaldo, serait en pole pour recevoir Modric. Le conseiller du joueur a de bonnes relations avec la formation du Golfe, ainsi qu’avec son directeur sportif, Goran Vucevic. De plus, Modric retrouverait son ancien coéquipier CR7, avec un gros contrat à la clé. Affaire à suivre donc…