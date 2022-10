Real Madrid: Luka Modric forfait contre Leipzig

Dans un communiqué publié ce lundi matin, le Real Madrid a annoncé le forfait de Luka Modric pour le déplacement à Leipzig, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des champions.

Ce mardi, le Real Madrid se déplace en Allemagne, pour affronter le RB Leipzig à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre pour la première place de leur groupe, les Merengues s’étant déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, après leur nul contre le Shakhtar Donetsk (1-1) il y a deux semaines. Et pour ce choc, Carlo Ancelotti devra se passer de plusieurs cadres.

Alors qu’il était initialement retenu dans la liste pour ce déplacement, Luka Modric a rejoint Karim Benzema et Federico Valverde sur la liste des forfaits. Le Real Madrid a en effet annoncé ce lundi matin que le croate n’était plus disponible pour la rencontre face à Leipzig, sans pour autant préciser la raison de cette absence de dernière minute.

“Luka Modrić ne jouera pas le match entre le Real Madrid et Leipzig, correspondant à la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, qui se déroule demain à la RB Arena. Le Croate faisait partie des convoqués d’Ancelotti pour ce match, mais il est absent à la dernière minute et ne se déplace pas avec l’équipe à Leipzig”, a déclaré le champion d’Europe en titre dans un communiqué publié sur son site officiel.

Modrić, baja de última hora en la convocatoria.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2022

Selon la presse espagnole, Lukita a ressenti un léger inconfort au niveau de son adducteur, et le club a choisi de ne prendre aucun risque avec son dépositaire du jeu. Ainsi, Carlo Ancelotti devrait aligner une équipe largement remaniée contre les allemands. Antonio Rüdiger est attendu en défense centrale, alors que Camavinga pourrait soutenir Tchouaméni et Toni Kroos au milieu de terrain. En attaque, Marco Asensio est annoncé pour accompagner le duo brésilien formé par Vinicius Jr et Rodrygo.