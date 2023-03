Real Madrid: Luka Jovic règle ses comptes avec le club

Dans un entretien accordé à La Repubblica, Luka Jovic a évoqué plusieurs sujets, notamment son passage au Real Madrid. Et l’attaquant de la Fiorentina a donné les raisons de son échec chez les Merengue.

Recruté à l’été 2019 par le Real Madrid, pour la somme de 60 millions d’euros, Luka Jovic était censé être le remplaçant de Karim Benzema a la pointe de l’attaque des Madrilènes. Mais le joueur serbe ne s’est jamais vraiment fait à la vie à Madrid. En manque de temps de jeu, blessure ou encore problème d’intégration, l’ancien joueur de Francfort a été sans doute l’un de plus gros flop de Florentino Pérez. Désireux de relancer sa carrière, le serbe a rejoint la Fiorentina cet été. Mais il n’a toujours pas retrouvé la forme de ses débuts.

Dans un entretien accordé à la Repubblica, Luka Jovic est revenu sur plusieurs sujets le concernant. Il a notamment abordé son passage au Real Madrid et les raisons de son échec dans la capitale espagnole. « Tout s’est mal passé depuis le début. Je suis parti de l’Eintracht trop tôt, après une seule saison au top niveau. Tous les regards étaient sur moi, et c’est dur pour un jeune de 21 ans de s’adapter au plus grand club du monde », a d’abord expliqué le joueur de 25 ans, relayé par Footmercato.

L’attaquant de la Fiorentina a ensuite regretté qu’on ne lui ait pas laissé le temps de passer convenablement dans le club phare de Madrid. « Tu as l’opportunité de jouer avec les meilleurs, mais tu as aussi besoin de temps. Certains réussissent, d’autres non. Entre blessures, covid, et pressions injustes, ce fut une expérience peu heureuse. Ce fut un honneur, mais j’ai tourné la page et je ne pense qu’à la Fiorentina », a ajouté un Jovic. Cette saison, il a inscrit 4 buts en Serie A. Un total bien maigre quand on connaît son potentiel.