Real Madrid: les regrets de Thibaut Courtois malgré la victoire contre Chelsea

Au micro de Movistar ce mercredi soir, après la victoire du Real Madrid contre Chelsea en Ligue des champions, le portier madrilène Thibaut Courtois a confié que son équipe aurait pu gagner par un score plus large.

Le Real Madrid a pris une option sur la qualification dans le dernier carré de la LIgue des champions ce mercredi, après sa victoire (2-0), devant son public, contre Chelsea à l’occasion des quarts de finale aller de la compétition. Dominateurs tout au long de la rencontre, les Merengue ont pris l’avantage grâce à deux buts signés Karim Benzema et Marco Asensio. Mais cette avance de deux buts ne satisfait pas complètement le portier madrilène Thibaut Courtois. Le Belge estime que son équipe aurait pu gagner avec un plus grand écart.

«Lors des 20 premières minutes, ils ont été bons en contre et ils nous ont mis en danger. Mais on a été meilleurs par la suite. On a bien défendu. On aurait pu en mettre trois ou quatre si on avait mis le deuxième plus tôt. Ça aurait évidemment changé le résultat. Le retour sera très dur mais on a fait le boulot. Il faudra très bien débuter le match à Londres pour ramener la qualification», a déclaré le gardien de 30 ans au micro de Movistar après la rencontre et relayé par Footmercato.

Le match retour de ce quart de finale opposant Chelsea et le Real Madrid aura lieu mardi prochain à Stamford Bridge. Dans leur antre, les Blues feront tout leur possible pour renverser les Madrilènes et ainsi se qualifier pour le dernier carré de la compétition. Les Merengue sont prévenus et resteront sur leur garde pour éviter de subir une remontada.