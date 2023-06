Real Madrid: les premiers mots de Jude Bellingham

-Publicité-

Jude Bellingham a tenu sa première conférence du presse en tant que joueur du Real Madrid ce jeudi. L’occasion pour lui d’évoquer plusieurs sujets, notamment le numéro 5 de Zinedine Zinedine qu’il a récupéré.

Jude Bellingham a officiellement rejoint le Real Madrid ce mercredi, en provenance du Borussia Dortmund pour la somme de 103 millions d’euros, hors bonus. Au lendemain de l’annonce de son transfert, le jeune anglais de 19 ans a été présenté aux supporters à Valdebebas, avant de tenir dans la foulée sa première conférence de presse. L’occasion pour lui de revenir sur son arrivée chez les Merengues.

« C’est un plaisir de vous rencontrer, le Real Madrid est le meilleur club de l’histoire. Je suis très reconnaissant aux personnes qui m’ont amené ici.« , a-t-il d’abord déclaré, relayé par Real France. Il est ensuite revenu sur son choix de rejoindre le Real plutôt que la Premier League en assurant que l’argent n’était pas important pour lui. “L’argent n’est pas si important pour moi, je ne pense jamais à l’argent quand je prends ce genre de décisions. Le football est le sport que j’aime. J’aime ce que dégage le Real Madrid et j’ai parlé au Borussia pour que cela se fasse rapidement.« , a-t-il ajouté.

- Publicité-

Chez les Merengues, Jude Bellingham portera le numéro 5, la tunique légendaire de Zinedine Zidane lors de son passage au Real Madrid. Et le jeune anglais en est fier. « Je voulais remercier Vallejo de m’avoir laissé le numéro 5. Je lui ai demandé s’il était d’accord et c’est un type formidable. J’admire beaucoup Zidane et c’est un numéro qui m’inspire. Je ne veux pas lui ressembler, car je suis différent, mais je suis ravi de porter ce numéro. C’est un honneur« , a expliqué l’ancien du Borussia Dortmund.

Bellingham a également montré son impatience d’apprendre aux côtés des maîtres du milieu de terrain madrilène, Toni Kroos et Luka Modric. « Pour moi, c’est une expérience inestimable. Leur expérience est incroyable et je vais essayer de rester avec eux pendant les premières semaines, j’espère que cela ne les gênera pas. Nous avons un bon mélange d’expérience et de jeunesse.« , a-t-il ajouté.

Articles similaires