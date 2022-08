Real Madrid: les options de Carlo Ancelotti pour remplacer Casemiro

Dans son édition de ce mardi, le quotidien AS s’est penché sur l’après-Casemiro, parti à Manchester United, au Real Madrid. Le média a mis en avant les différentes options de Carlo Ancelotti pour le poste de sentinelle.

Une nouvelle ère débute au Real Madrid. Le club espagnol a en effet vendu Casemiro, indiscutable dans le rôle de sentinelle ces dernières années, à Manchester United pour la somme de 70 millions d’euros (hors bonus). Désormais, Carlo Ancelotti doit trouver le bon remplaçant pour le ‘’Tank” à un poste très sensible et primordial dans les rencontres du Real. Ce mardi, le quotidien AS a présenté les différentes alternatives à disposition du technicien italien, alors que la direction Merengue ne compte toujours pas faire venir de nouvelles recrues.

Aurélien Tchouaméni

Il est décrit comme « l’héritier qui a fait un pas en avant », dans les colonnes de AS après son très bon match contre le Celta de Vigo le weekend dernier. Désormais, l’international français est le favori pour occuper le poste laissé libre par Casemiro. Toutefois, l’ancien Monégasque va devoir élever son niveau de jeu et se montrer constant dans ses prestations pour espérer confirmer sa place de titulaire. D’un point de vue profil, il est aussi celui qui se rapproche tout simplement le plus de Casemiro. Il est fort physiquement, il est très bon à la récupération, dans le duel et à l’interception comme on a pu le voir à Bailados. Il est clairement l’option 1.

Toni Kroos

« Il a moins de physique, mais il a plus d’expérience », écrit AS au sujet de l’Allemand, qui lui évoluera un certain nombre de matchs dans ce registre, à en croire les déclarations d’Ancelotti après le départ du Brésilien. Toni Kroos a l’avantage de l’expérience, des grands rendez-vous, mais aussi de la position puisqu’il totalise 68 apparitions à Madrid à ce poste et une vingtaine avec la sélection allemande. Kroos sera un gros atout à la relance, même s’il n’est pas très fan du jeu physique, pourtant importantissime pour évoluer devant la défense.

Eduardo Camavinga

Le journal madrilène le décrit comme « un profil vertical et impétueux », et il est vrai qu’on a vu le Français à plusieurs reprises à ce poste la saison dernière. Il a aussi évolué dans un double pivot avec Rennes où ça a bien fonctionné et on peut noter que l’association avec Tchouaméni a été très efficace, le week-end dernier, en Liga. Néanmoins, Ancelotti n’est pas un grand fan de Camavinga devant la défense, l’ancien rennais ne pouvant s’empêcher de commettre des fautes évitables se mettant en danger pour la suite du match. Tout indique que l’international français sera plus avancé cette saison sur le terrain, même s’il peut dépanner de temps en temps au poste de sentinelle.