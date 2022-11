Real Madrid: les nouvelles de Karim Benzema, absent contre le Rayo Vallecano

Absent du groupe du Real Madrid pour la rencontre contre le Rayo Vallecano ce lundi en Liga, Karim Benzema a été simplement préservé par le staff médical du club selon les informations de RMC Sport.

La treizième journée de la Liga prend fin ce lundi soir, avec le déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Rayo Vallecano. Une rencontre pour laquelle Karim Benzema est de nouveau forfait, après avoir raté deux des trois derniers matchs de son équipe. « Il ne va pas jouer demain, car il ne se sent pas bien. Il s’est entraîné le vendredi et il semblait bien, mais ensuite, il a eu un peu de mal. Il ne sera pas disponible à Vallecas » , a expliqué Carlo Ancelotti ce dimanche en conférence de presse.

Une nouvelle absence qui inquiète évidemment en France, à moins de deux semaines de la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Le média français RMC Sport est alors allé aux nouvelles sur l’état du Ballon d’Or 2022. Et selon les informations de cette source, KB9 va bien, il a été simplement préservé par le staff médical du Real Madrid, lui qui est entré en jeu face au Celtic Glasgow en milieu de semaine passée en Ligue des champions. De plus, le staff de l’équipe de France suit également l’attaquant du Real à distance et espère le voir se préserver pour la Coupe du monde 2022.

RMC Sport ajoute même que Karim Benzema pourrait même être absent du groupe du Real Madrid qui jouera Cadix pour la dernière rencontre en championnat avant la trêve Mondial. Si Carlo Ancelotti a laissé entendre que son meilleur joueur devrait être de retour pour cet ultime match avant le Mondial, il n’est pas exclu que le français soit effectivement préservé, lui qui jouera probablement son dernier Mondial avec la France au Qatar. Sa dernière chance de remporter un trophée avec sa sélection, et de rentrer encore un peu plus dans la légende du football français.