Real Madrid: les nouveaux records de Karim Benzema

Auteur d’un triplé contre le Real Valladolid ce dimanche en Liga, Karim Benzema a battu deux nouveaux records avec le Real Madrid.

A l’occasion de la 27e journée du championnat espagnol ce dimanche, le Real Madrid a balayé Valladolid (6-0). Les Merengue ont notamment pu compter sur le réveil brutal de Karim Benzema qui s’est offert un triplé en sept minutes, pour porter son total de buts en Liga à 12. Grâce à cette performance remarquable, le Ballon d’Or 2022 s’est également offert deux nouveaux records avec le Real Madrid.

Karim Benzema est ainsi devenu le joueur qui a inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire du Real Madrid. Avec ce coup du chapeau, l’ex international français est également devenu le premier joueur de l’histoire de la Casa Blanca à atteindre plus de 20 buts lors de 11 saisons consécutives. Il dépasse les exploits de deux icônes du club, notamment Alfredo Di Stéfano et Raúl González. Karim Benzema a retrouvé sa forme au meilleur moment, puisque le Real Madrid va jouer sa saison dans les prochains jours.

Déjà pratiquement hors de la course au titre en Liga, les Madrilènes vont se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi, lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Battus (1-0) à l’aller, les hommes de Carlo Ancelotti devront remporter ce choc par deux buts d’écart pour poursuivre l’aventure. Quelques jours après ce duel, le Real Madrid accueillera Chelsea (12 avril) à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions, avant le retour prévu une semaine plus tard.