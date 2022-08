Real Madrid: les émouvants adieux de Modric et Kroos à Casemiro

Quelques heures après l’officialisation du départ de Casemiro pour Manchester United, ses deux anciens compères au Real Madrid Toni Kroos et Luka Modric lui ont écrit chacun une lettre ouverte publiée par Marca.

C’est désormais officiel. Casemiro est un joueur de Manchester United. Les Red Devils ont annoncé la nouvelle dans la nuit de ce vendredi. L’une des figures les plus emblématiques du Real Madrid de ces dernières années quitte donc le Santiago Bernabeu. Et forcément, on attendait les réactions de deux hommes en particulier, Toni Kroos et Luka Modric avec qui le “Tank” formait le « triangle des bermudes”, comme l’entraîneur Carlo Ancelotti aimait appeler leur légendaire trio.

Dans deux lettres ouvertes publiées par Marca, les deux hommes ont fait des adieux très émouvants au Tank. “Avec toi, mon cher Case, il était impossible de ne pas transpirer… en toute situation. Parce que tu ne nous laissais jamais nous détendre, pas même au hammam (ou bain truc). S’y rendre avec toi était un autre supplice : tu disais à quelqu’un d’y aller et tu avais quasiment préparé les vélos de course et les poids. Un avertissement à tes nouveaux coéquipiers. Parce que oui, même le Hammam était un gymnase avec toi…

et tu ne permettais au gens de s’allonger que lorsqu’il fallait travailler les abdominaux. Tu vas me manquer. Tu es un professionnel exemplaire. Un top joueur. Tu es un combattant qui m’a sauvé plusieurs fois… Mais surtout, tu es une belle personne. Nous avons écrit l’histoire, bordel ! Quelle étape légendaire… Nos chemins sportifs se séparent à présent, mais notre amitié va perdurer. Je te l’assure. Je te souhaite le meilleur, on se voit bientôt. Bonne chance”, a écrit Toni Kroos.

De son côté, Luka Modric n’a pas pu s’empêcher de se souvenir de ses débuts au club avec Casemiro: “Cher Case, je me souviens encore de tes débuts avec notre club… Que tu étais nerveux ! Je t’ai demandé de rester calme et quand j’y pense maintenant, regarde comment tout s’est déroulé. Ce que tu as accompli ! Il s’agissait aussi de ma première saison à Madrid et aucun de nous ne pouvait imaginer ce que le football nous réservait”. Le Croate a ensuite encensé son ancien coéquipier avant de lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière.

“Tu es devenu un vrai leader. Tu l’as été pour tes coéquipiers et le madridisme. On ne va jamais l’oublier. On a gagné beaucoup ensemble, mais je garde les moments que personne ne voit. Le travail de tous les joueurs à Valdebebas. Et surtout tes blagues parce que tu as toujours été de bonne humeur, même dans les moments de tensions ou quand c’était difficile. Ces rires avec toi me donnaient de la tranquillité. Tu as été le meilleur garde du corps du monde. Tu vas me manquer mais je te souhaite le meilleur. C’est ce que mérite un professionnel et une personne comme toi. Merci pour tout et bonne chance, mon ami”, a ajouté le Ballon d’Or 2018.

Arrivé au Real Madrid en 2013 en provenance de Sao Paulo contre 6 M€, puis prêté une saison à Porto, le “Tank” a remporté 5 Ligue des Champions, 3 Coupe du Monde des Clubs et 3 Liga, pour ne citer que cela, avec son désormais ex club. Selon la presse anglaise, le brésilien a signé pour 4 ans avec United (avec 1 en option) et va toucher un salaire de 22 millions d’euros par an.