Real Madrid: les chiffres hallucinants de l’opération Jude Bellingham

Le média espagnol AS a dévoilé les détails de l’opération Jude Bellingham, qui a officiellement rejoint le Real Madrid ce mercredi. Le joueur anglais va coûter une petite fortune aux Merengues.

«Le Real Madrid C. F. et le Borussia Dortmund se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Jude Bellingham, qui sera lié à notre club pour les six prochaines saisons. Demain, jeudi 15 juin, à midi, à la Ciudad Real Madrid, aura lieu la présentation de Jude Bellingham en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Ensuite, Jude Bellingham se présentera devant les médias», a publié le club espagnol sur son site officiel ce mercredi pour annoncer l’arrivée de Jude Bellingham.

Et pour attirer celui qui est considéré comme l’un des plus grands prodiges actuels, le Real Madrid a dû sortir le chéquier comme le révèle AS. D’abord, le deuxième de la dernière édition de la Liga a payé 103 millions d’euros au Borussia Dortmund pour finaliser le transfert. Ensuite, Florentino Pérez et sa direction ont offert à l’international anglais un gros salaire, un très gros salaire même. En effet, le club espagnol a accordé des émoluments s’élevant à 20 M€ brut par saison, soit 10 M€ net, le tout sur six ans. S’il va au bout de ce contrat, Bellingham coûtera 120 M€ à sa nouvelle équipe en salaire.

Mais ce n’est pas tout car d’après AS, ce transfert pourrait coûter bien plus cher au Real en fonction des bonus. En plus des 103 M€ déjà dépensés, le montant final pourrait atteindre 30% supplémentaires (soit 30,9 M€) et faire grimper la note à 133,9 M€. Le détail de ces bonus n’est pas connu mais ils dépendraient à moitié des performances de Bellingham (matchs joués, buts, passes décisives, récompenses individuelles, etc) et à moitié des succès collectifs (trophées, qualifications en Ligue des Champions). Le coût total de l’opération pourrait donc monter à 250 M€ (salaire inclus). Autant dire que Jude Bellingham aura la pression à chaque fois qu’il portera le maillot du Real Madrid.

